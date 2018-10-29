Cumhuriyetin 95'inci yılı Bartın'da törenle kutlandı

Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yılı Bartın'da düzenlenen törenle kutlandı.

Törende ilk olarak Vali Nusret Dirim, makamında tebrigatları kabul etti. Kutlamalara daha sonra valilik önünde devam edildi. Törene, Vali Nusret Dirim, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Belediye Başkanı Cemal AKIN, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Nusret Dirim Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Mustafa Çalışkan ve Belediye Başkanı Cemal Akın'ın halkı selamlamasıyla başlayan törende saygı duruşu istiklal marşımızın okunmasının ardından Vali Nusret Dirim tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Eşine az rastlanır bir zafer

Bartınlıların Cumhuriyet Bayramını kutlayan Bartın Valisi Nusret Dirim, şunları söyledi: "Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıldönümünü büyük bir heyecan ve coşkuyla kutluyor, bu mutluluğu milletimizle paylaşıyor, ecdadımızdan miras aldığımız Cumhuriyetimizi güçlendirip, büyütmenin sevincini yaşıyoruz. Bilindiği gibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, tüm imkansızlıklara rağmen, büyük bir inanç ve kararlılıkla yürütülen Kurtuluş Savaşımız, tarihte eşine az rastlanır bir zaferle sonuçlanmıştır. Ve bu zafer, Cumhuriyet'le taçlandırılarak, tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisi olarak gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet rejimi; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirme inancının temel dayanağı olmuştur. Millet egemenliğine dayanan Cumhuriyet idaresi, Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese fert olma hakkını vermiş ve sorumluluğunu yüklemiştir. İnsanı ön planda tutan bu anlayışla, devletin ve toplumun geleceğinden kendini sorumlu tutma şuuru geliştirilmiş, insanlığın ortak değeri olan medeniyetin gelişimine büyük katkılar sağlanmıştır. Millet olarak, bugün bunun haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bunun içindir ki; Cumhuriyetimizin ilanının yıldönümleri olan Cumhuriyet Bayramlarını her yıl tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Ülkemizin günümüz dünyasında daha fazla söz sahibi olabilmesi için dünyadaki gelişme ve değişmeleri iyi tahlil etmemiz, bizi tek millet, tek devlet, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye devam etmeliyiz. Milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenerek; birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeliyiz.”

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle il genelinde düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ve yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve sporcularda ödüllendirildiği törene halk oyunları gösterileri de renk kattı. Program tören geçişi ile sona erdi.