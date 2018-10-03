Define bahanesiyle sahte altınla dolandırıcılık yapan 7 kişi yakalandı

Bartın ve Zonguldak'ta define bahanesiyle sahte altınlarla vatandaşları dolandıran 7 kişilik şebeke, başarılı bir operasyonla yakalandı. Sorgularında suçlarını itiraf eden ve 90 bin liralık vurgun yapan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bartın'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından Temmuz ayında sahte altınlarla vatandaşları dolandıran şebekenin devamı olan zanlılar da suçüstü yakalandı. Merkeze bağlı Ellibaş köyünde ucuz altın satma vaadiyle 90 bin TL dolandırıcılık yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, yaptığı teknik takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Zonguldak ve Bartın'da yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında kamu çalışanlarının da olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda 44 bin 500 TL, 1 sahte reşat altını, 7 cep telefonu ve kullandıkları 2 adet otomobile el konuldu. Gözaltına alınan Bartın Deftardarlığı'nda görevli kadın memur A.V. ile G.V., F.Y., A.B., E.B., H.K. ve Ö.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından Bartın Adliyesine sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özellikle arkadaş ve kamu çalışanlarını hedef alan şüphelilerin mağdurlara arazide bulduklarını iddia ettikleri altınların fotoğraf ve videolarını gönderdikten sonra ucuz fiyata elden çıkarmak vaadiyle kandırdıkları belirlendi. Yakalanan zanlıların yine İl Jandarma Komutanlığı tarafından Temmuz ayında yapılan operasyonda sahte altınlarla vatandaşları 555 bin lira dolandırmaktan gözaltına alınan ve 7'si tutuklanan zanlılarla bağlantılı oldukları tespit edildi.