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05 Eylül 2018 17:11

Demirciler Sokak’ta altyapı tamam sıra üstyapıda

Bartın’da doğalgaz çalışmaları tamamlanan Demirciler Sokak’ta yol düzenleme çalışmaları yapıyor.

Demirciler Sokak’ta altyapı tamam sıra üstyapıda

05 Eylül 2018 17:11


Bartın Belediyesi doğalgaz ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanan yolları yeniden düzenliyor. Ekipler son olarak Demirciler Sokak’ta yol düzenleme çalışmasına başladı.


Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın doğalgaz çalışmaları dolayısıyla hasar gören tüm yolları yeniden düzenlediklerini bu çerçevede Demirciler Sokağı antik görünümlü ve desenli parke taşlarla düzenlenerek vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.


Akın “Doğalgaz, elektrik, telefon ve belediyemizi ilgilendiren alt yapı düzenlemelerinin yapıldığı sokaklarımızın yol ve kaldırımlarını en güzel şekilde düzenlemeye devam ediyoruz. Bu çevrede diğer sokaklarımızda olduğu gibi Demirciler Sokağı ’da antik beton parke taşlarla düzenleyerek vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. ” dedi.




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