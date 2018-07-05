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05 Temmuz 2018 17:17

Denize yönlendirilen yunus balığı yeniden ırmağa girdi

Bartın’da önceki gün ırmağa giren ve ekiplerin çalışması sonucu denize ulaştırılan yunus balığı yeniden ırmağa girince ikinci kez kurtarma çalışması başlatıldı.

Denize yönlendirilen yunus balığı yeniden ırmağa girdi

05 Temmuz 2018 17:17


Önceki gün Bartın’ın Hendekyanı Caddesi mevkisinde yürüyüş yolunda çalışma yapan belediye işçileri, denizden ırmağa gelen yunus balığını fark ederek ekiplere haber verdi. Avlanmak amacıyla ırmağa girdiği tahmin edilen yunus balığını kurtarmak için çalışma başlatıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri 3 metre boyundaki balığı denize ulaştırmak istedi. Yapılan çalışmaların ardından küreklerle yönlendirilen balığın denize ulaşması sağlandı. Denize açılan balık bir süre sonra gözden kaybolurken, ekipler de rahat bir nefes aldı. Aradan geçen iki günün ardından balık yeniden ırmağa geldi. Balıkları takip ederek geldiği tahmin edilen yunus balığını denize yönlendirme çalışmaları sürüyor.




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