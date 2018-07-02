Derece Yapan sporcular madalyalarını aldı

Turnuva sonunda derece yapan sporculara kupa ve madalyaları Vali Nusret Dirim ve Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından takdim edildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Tekerlekli Sandalye Tenis Klasman Turnuvası Bartın’da yapıldı. Bartın Belediyesi organizasyonunda gerçekleşen turnuvaya çeşitli illerden gelen 20 sporcu katıldı. Ali Güler Tenis Academy’de yapılan turnuvada Bartın’da Bartın Belediyesi Spor Kulübü Tenis Takımı sporcuları Sefa Ercan, Kenan Yaprak ve Cihan Çakmakçı temsil etti. Müsabakalar Tek Erkekler, Tek Kadınlar, Çift Bayanlar, Çift Erkekler, Quad ve Junior kategorilerinde düzenlendi.

Tekerlekli Sandalye Tenis Klasman Turnuvası’nın ödül töreni 30 Haziran Cumartesi günü Kaynarca Yaşam ve Spor Merkezi’nde yapıldı. Törene Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Önder Yurdagül, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Şahin, Bartın Engelliler Derneği Başkanı Ferit Kurulan, Ali Güler Tenis Akademi Spor Derneği Başkanı Ali Güler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Turnuva sonunda Vali Nusret Dirim, Belediye Başkanı Cemal Akın ve protokol üyeleri tarafından turnuvada derece yapan sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

“Önümüzdeki yıllarda da burada oluruz”

Törende konuşma yapan Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Asbaşkanı Önder Yurdagül, “Bu yılın ikinci klasman turnuvasını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu olarak Bartın Belediyesi ve Bartın Valiliği’nin ev sahipliğinde bu güzel ilde gerçekleştirdik. Katkılarından dolayı Sayın Valimiz Nusret Dirim’e, Sayın Belediye Başkanımız Cemal Akın’a ve diğer katkı veren emeğe geçenlere teşekkür plaketleri vereceğiz. Federasyonumuz olarak biz binlerce engelli gencimize spor yaptırıyoruz. Bunun haricinde şöylede bir vizyonumuz var. Türk sporuna başarılı milli sporcular yetiştirip dünyada milli takımımızın ismini duyurmak. Bu noktada vermiş olduğu katkıları için tekrar Belediye Başkanımıza ve Valimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah hep beraber önümüzdeki yıllarda da burada oluruz” diye konuştu.

“Tebrik ediyorum”

Cemal Akın,” Bartın Belediyesi olarak vatandaşlarımızın boş vakitlerini sporla değerlendirmelerine imkan sağlamak, ilimizde sporun gelişimine katkıda bulunmak ve çeşitliliği artırmak için bir çok çalışmayı hayata geçirdik. Bu çalışmalardan bir tanesi olan Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katılan ve dereceye giren tüm sporcu dostlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.