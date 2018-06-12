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12 Haziran 2018 12:21

Doç. Dr. Türkmen, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı oldu

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Öğretim Üyesi Doç.

Doç. Dr. Türkmen, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı oldu

12 Haziran 2018 12:21

Dr. Mutlu Türkmen, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu başkanlığına seçildi.


Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Genel kurulda, tek aday olarak yarışan Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mutlu Türkmen oyların tamamını alarak, Federasyon başkanlığına seçildi. Daha önce Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkan Vekili görevini yürüten Türkmen, genel kurulun ardından başkanlık görevini üstlenmiş oldu.


İlk yönetim kurulu toplantısı yapıldı


Genel kurulun ardından yeni oluşturulan yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda alınan kararlar gereğince, İlyas İleri ve Serdar Arslan yeni dönemde başkan vekili olarak görevlendirilirken, Üniversitemiz BESYO Dr. Öğr. Üyesi Murat Kul Dart branş sorumlusu asbaşkan, Faik Kapsız ise Bocce branş sorumlusu asbaşkan olarak atandı. Yönetim Kurulu’nun önümüzdeki günlerde tekrar toplanarak, kalan konularla ilgili kararlar alacağı bildirildi.


Vali Dirim ve Rektör Uzun tebrik etti


Doç. Dr. Türkmen, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu başkanlığına seçilmesinin ardından BESYO Müdürü Doç. Dr. Taner Bozkuş ile birlikte Bartın Valisi Nusret Dirim’i ziyaret etti. Dirim, Bartın Üniversitesi’nin aldığı başarılarla herkesi gururlandırdığını kaydederek, başkan Türkmen’i tebrik etti. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Doç. Dr. Türkmen’i kutlayarak, kendisinin 84 ülkenin temsil edildiği Uluslararası Bocce Konfederasyonu başkanlığının ardından Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu başkanlığına da seçilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.




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