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Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Bartın’da kendisini savcı olarak tanıtan şahsa, bozdurduğu altınların parasını göndermek üzere olan yaşlı adam ekipler tarafından son anda ikna edildi.

Bartın'da kendisini savcı olarak tanıtan şahsa, bozdurduğu altınların parasını göndermek üzere olan yaşlı adam ekipler tarafından son anda ikna edildi.


Edinilen bilgilere göre Muzaffer Ünal (70) isimli şahsı arayan telefon dolandırıcıları, bir soruşturmada adı geçtiği iddiasıyla gönderdikleri hesaba para yatırmasını istedi. Bir anda ne olduğunu anlayamayan yaşlı adam evde bulunan altınları bozdurarak banka şubesine yatırmak için yola çıktı. Bu sırada Bartın Valiliğinde temizlik görevlisi olarak çalışan Alaaddin Ünal, babasını aradı. Babasının telefonunun sürekli meşgul olmasından şüphelenen Ünal, durumu emniyet güçlerine bildirdi. Emniyet güçleri yaşlı adamın telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmüş olabileceğini düşünerek hemen banka müdürlerine durumu bildirdi. Yaşlı adam da bu sırada bir bankanın şubesine parayı yatırmak için geldi. Olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri yaşlı adamı ikna ederek para yatırmasını önledi. Emniyet ekipleri yaşlı adamı arayan ve hesap numarasını veren zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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