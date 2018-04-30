Dört gündür kayıp olan yaşlı adam aranıyor

Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce Bartın’ın Abdipaşa beldesine bağlı Çavuş köyündeki evinden çıkan ve ormana gittiği tahmin edilen 62 yaşındaki Zekeriya Özen’den haber alınamıyor. Telefonunu evde bıraktığı öğrenilen evli ve 3 çocuk babası emekli Zekeriya Özen’in ailesi, kendisinden haber alamayınca jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım istedi. AFAD ve jandarma ekipleri iz takip köpeği ile birlikte dün arama yaptı ancak yaşlı adam bulunamadı. Yaşlı adamın İstanbul’dan bir ay önce köye geldiği öğrenildi.

Özen’in kardeşi İsmail Özen yaptığı açıklamada, ağabeyinden 4 gündür haber alamadıklarını söyledi. Ağabeyini en son perşembe akşamı gördüğünü anlatan Özen, "Bazı sorunları vardı. Kaybolmadan en son 06.30’da eşini aramış" dedi.