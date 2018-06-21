Dünya ikincisi güreşçiye coşkulu karşılama

Alkışlar eşliğinde karşılanan milli sporcu Bartu Akdemir’e Belediye Başkanı Cemal Akın tarafından özel olarak işlenen Türk bayrağı takdim edildi.

Rusya’nın Vladimir kentinde yapılan Yıldızlar İşitme Engelliler Serbest Güreş Dünya Şampiyonası’nda dünya ikincisi olan Amasra Endüstri Spor Güreş Kulübü sporcusu Bartu Akdemir, memleketi Bartın’da coşkuyla karşılandı.

Bartın Şehirlerarası Otobüs Terminali girişinde Bartu ve ailesini davul ve zurnalar eşliğinde karşılayan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, Dünya Şampiyonası’nda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi olan Bartu Akdemir’i tebrik ederek, başarıların devamını diledi.

Terminalde gerçekleşen karşılamadan sonra Milli sporcu Bartu ile ailesi araç konvoyuyla Bartın Belediyesi’ne gitti. Belediye girişinde alkışlarla karşılanan milli sporcu Bartu Akdemir ve ailesi, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette; Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, MHP Bartın Milletvekili Adayı Dr. Orhan Kırşanlı, MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, MHP Bartın Merkez İlçe Başkanı Murat Demir de yer aldı.

Başkan Akın’dan Türk bayrağı

Ziyaret öncesi Milli sporcu Akdemir, Belediye Başkanı Cemal Akın’a Türk Bayrağı takdim ederken, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da aynı şekilde özel olarak yapılan el işlemeli çerçeveli Türk bayrağı tablosu takdim etti.

Başkan Akın’dan Akdemir’e tebrik

Akdemir’in, Türkiye’ye ve Bartın’a büyük bir gurur yaşattığını ifade eden Başkan Akın, “Kardeşimizin dünya ikincisi olması bizleri gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Aynı zamanda bu başarı ata sporumuz olmasından dolayı ayrı önem katıyor. Bundan bir 20-25 sene evvel ata sporumuzda bir sıkıntı vardı. Ama şuan çok iyi yerlerdeyiz. Özellikle Bartın’a kazandırdığı değerden dolayı kardeşimizden Allah razı olsun. Hocalarından, ailesinden ve destek olan herkesten Allah razı olsun. Allah geleceklerini, bahtlarının açık ve hayırlı eylesin” diye konuştu.

Kırşanlı, “Bu başarı öncü olacaktır”

MHP Bartın Milletvekili Adayı Dr. Orhan Kırşanlı ise “Bartın’da güreş gibi spor branşlarında çok güzel sonuç alan gençlerimiz var. Bu kadar olumsuzlukların içerisinde, çok fazla destek verilmemesine rağmen tamamen kişisel, bireysel desteklerle bu aşamaya geldilerse; genel destek verildiğinde ise çok daha güzel yerlere geleceklerdir. İnşallah bu başarılar diğer gençlerimize öncü olacaktır. Bu güzel ve başarılı kuşak çok daha iyi yerlere gelecektir” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrası milli sporcu Bartu Akdemir beraberindekiler araç konvoyuyla kent turu attı.