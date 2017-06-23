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23 Haziran 2017 21:56

Dünya Kazakları Astana’da toplandı

Kazakistan’da Dünya Kazaklar 5.

Dünya Kazakları Astana’da toplandı

23 Haziran 2017 21:56

Kurultayı toplandı. Kurultayda Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Kazakistan Sorumlusu Serkan Dinçtürk ile dernek üyelerinden Ertolkun Gayretullah’da yer aldı.


5.Dünya Kazak Kurultayı’na Türkiye’den KATEAD delegesi olarak katılımlarda sağlandı. Ertolkun Gayretullah başkanlık divanında görev alırken Serkan Dinçtürk de Dünya Kazakları Cemiyeti yönetim kurulu üyesi oldu. Dünya Kazakları Kurultayı’nda 900 delegenin tamamının oyuyla Nursultan Nazarbayev Dünya Kazakları Cemiyeti başkanlığına seçildi.


Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Başkanlık Sarayı’nda gerçekleşen Dünya Kazakları 5. Kurultayı’ı açılış konuşmasında, "Manevi Yenilenme, Geleceğe Yol" makalesi çerçevesinde Latin alfabesine geçiş, 100 ders kitabının çevirisi, doğduğun yer göç projesi, Kazakistan’ın kutsal coğrafyası, küresel dünyada modern Kazakistan’ın kültürü gibi projelerin hayata geçirildiğini açıkladı.


Serkan Dinçtürk Kazak Kurultayı’nda yaptığı konuşmada bağımsızlığın 25 yılında Kazakistan’ın ilk 30 ülke arasında girdiğini açıklayarak Nazarbayev’in ‘’Manevi yenilenme, Geleceğe Yol’’ makalesinin öneminin altını çizdi.


Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Nisan 2017’de, Kazak dilinde Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçme talimatı vermişti. Nazarbayev, 2025 yılına kadar tüm kitapların, süreli yayın ve resmi belgelerin Latin alfabesinde yayınlanmaya başlaması gerektiğini belirtmişti.




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