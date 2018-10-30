“Dünya Nüfus Artışı ve Bunun Getirdiği Küresel Sorunlar” tartışıldı

Dr. Mustafa Aral, Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) tarafından düzenlenen "Nüfus, İklim ve Çevre Sistemleri Tartışmalarında Bugün ve Gelecek" konferansına çağrılı konuşmacı olarak katıldı.

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) tarafından gerçekleştirilen konferansta Prof. Dr. Aral, konuşmasına 1968 yılında Prof. Paul Ehrilich'in “The Population Bomb” kitabındaki verileri aktararak başladı. Aral, “Ehrilich, bütün teknolojik gelişmelere dayanarak insanlığı insanları tok tutmaya dayanan felsefenin geçersiz olduğunu söylemiştir. Aynı zamanda Ehrilich, çok kısa zamanda Dünya üzerinde çok büyük bir nüfus kaybının olacağını söylemektedir. 1968 yılında Dünya nüfusu 4 milyar iken bu kitap basılmıştır. Şimdi 7 buçuk milyar nüfus var. Bu durum gerçekleşmemiştir. Ancak, Birleşmiş Milletler nezdinde yakın tarihlerde de görüleceği gibi Ehrilich'in yazdıklarını kısmen doğrulayacak bazı açıklamalar yapılmıştır ve bu açıklamalar gazetelerde haber olarak çıkmıştır. Buna benzer olarak Thomas Robert Malthus ise ekosistemin dünya nüfusunu kaldırma kapasitesinin olduğunu ifade etmiştir. Bunun gibi düşünceleri tarihte çoğaltmak mümkündür.” dedi.

Tarihten bazı düşünürlerin açıklamaları üzerinden değerlendirmeler yaptıktan sonra Aral, artan nüfus, kentleşme ve sanayileşme baskısına ek olarak iklim değişikliğiyle ilgili bilgiler verdi.

Aral, dünyadaki nüfus dinamiğini matematiksel olarak da değerlendirerek, gelecekte şüpheciler, karamsarlar ve iyimserler arasında yapılabilecek olası tartışmalar üzerine değerlendirmelerde de bulundu.

Konferans, Aral'ın katılımcıların sorularını yanıtlamasının ardından son buldu.

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE)

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