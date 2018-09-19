Dünya şampiyonu Mizgin Ay'ın tercihi Bartın Üniversitesi oldu

Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası 100 metre yıldızlarda dünya şampiyonluğunu kazanan ilk Türk sporcu olan Mizgin Ay, Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na (BESYO) kaydını yaptırdı.

Milli Sporcu Mizgin Ay, Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'ne (BESYO) kaydını yaptırdı. 18 yaşındaki başarılı atlet Mizgin Ay, kayıt işlemlerinin ardından BESYO Müdürü Doç. Dr. Taner Bozkuş ve BESYO Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Güçlü ile birlikte Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

Bartın Üniversitesi'nde öğrenci olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Ay, “Bartın Üniversitesi BESYO'ya gelmeden önce bir araştırma yaptım. Burada çok sayıda milli sporcu eğitim görmekte ve her sene aldıkları başarılarla bizleri gururlandırmaktadır. Burada onlarla birlikte olmaktan ve çok değerli hocalarımızın tecrübelerinden faydalanacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum.” dedi.

Hedef: Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlar

100 metre, 200 metre ve 400 metrede Türkiye rekortmeni olan Ay'ın ayrıca çok sayıda ulusal ve uluslararası başarısı bulunuyor. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 11.62'lik derecesiyle 100 metre yıldızlarda dünya şampiyonluğu kazanan tek Türk sporcu olan Mizgin Ay, aynı şampiyonada 200 metrede bronz madalya da kazanarak ilkleri gerçekleştirdi.

Milli atlet Mizgin Ay, yeni hedeflerinin olduğunu da kaydederek “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya söz verdim. Aslında tüm ülkeye söz verdim. 2019 Avrupa Şampiyonası ve 2020 Tokyo olimpiyatlarında derece elde etmek ve ülkemize madalyalarla dönmek istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.

Rektör Uzun, tebrik etti

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Milli Sporcu Ay'ı aldığı başarılardan dolayı kutlayarak, “Mizgin Ay, bugüne kadar aldığı başarılarla bizleri gururlandırdı. Bugünden sonra da değerli bir milli sporcumuz olmasının yanı sıra Bartın Üniversitesi ailesinin bir ferdi olarak bayrağımızı dalgalandırmaya ve göğsümüzü kabartmaya devam edeceğine gönülden inanıyorum.” diye konuştu.