Dursun, “Bu güzelliği koruyacağız”

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, katılımcılarla birlikte sahilde bulunan çöpleri toplayarak, çevre temizliğinin önemine dikkat çektiler.

Bu yıl ilki geçen haftalarda Büyükkızılkum Plajı’nda yapılan kıyı temizliği etkinliklerin ikincisi ise Güzelcehisar Plajı’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan, Bartın Kültür ve Turizm İl Müdürü Fuat Dursun, Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir, kamu kurum/kuruluş temsilcileri, köy muhtarları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan şöyle dedi:

“Biliyorsunuz ki ülkemiz bir turizm ülkesi. Turizm gelirlerimiz artımak için denizlerimizin ve kıyılarımızın temiz olması gerekir. Bizde bugün burada ve geçtiğimiz hafta da Büyük Kızılkum’da yaptığımız kıyı temizleme etkinliğinin aynısını bugün 80 milyon yıllık lav sütunlarının bulunduğu Güzelcehisar sahilimizde gerçekleştireceğiz. Bartın Üniversite Çevre Mühendisliği bölümü öğrencileri, Bartın Lisesi öğrencileri, kendi kurum personelimiz diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın personelleri, il müdürlerimizle birlikte Güzelcehisar sahilinde kıyı temizleme etkinliği yapıyoruz. Bu kıyı temizleme etkinliği ile kamuoyunda bir farkındalık oluşturmak bir bilinç oluşturmak burada yaşayan ve buraya gelen insanlarımıza çevre temizliği kıyı temizliği ile ilgili dikkatlerini buraya çekmek için bu temizliği yapacağız. Biliyorsunuz çevreye attığımız çöpler, pet şişeler hemen yok olmuyor. Yok olması için belli bir süre gerekiyor. Cam şişer 4 bin yılda pet şişeler ise 400 yılda yok oluyor. Bunlar doğada bulunduğu süre içerisinde hem çevreye görüntü kirliliği hem de doğada yaşayan canlılara zarar veriyor. Bugünkü etkinliğimiz bu noktada önemli. Ama daha da önemli olan çevreyi kirletmemektir. Temiz tutmaktır. Bu bağlamda katılımcılara teşekkür ediyorum. Etkinliğimizin çevre duyarlılığına katkı sağlamasını umuyorum."

Etkinliğe katılan İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, yaptığı açıklamada “Güzelcehisar Projesi’nin birinci etap çalışmalarını tamamladık, turizme açtık. As olan burayı turizme açmak değil temiz tutabilmektir. Bu noktada biz Turizm Kültür Müdürlüğü olarak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve diğer kurumlarla birlikte zaman zaman buradaki temizliklerin yapılıp yapılmadığını kontrol ediyoruz. Gerekirse bizzat sahada yer alarak buranın temiz tutulmasına ve korunmasına yardımcı olabilmek ve farkındalık oluşturabilmek adına böyle bir program düzenliyoruz. Bugünde bu bağlamda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü bir program düzenledi. Bizde destek ve katkı vermek amacıyla katıldık. İnşallah burayı hem temiz tutacağız, hem koruyacağız hemde gelecek nesillere intikal ettireceğiz. Amacımız burayı uluslararası turizme açmak, herkesin hizmetine sunabilmek ve bu güzellikleri herkese ulaştırabilmek. Bunun için mücadele ediyoruz. Aynı zamanda Güzelcehisar köyümüzde de çok büyük değişiklikler oldu. Yollar genişletildi, asfaltlandı ve bir takım hizmetler gelmeye başladı. Güzelcehisar halkıyla birlikte kurumlarla birlikte buranın temiz tutulması ve korunması adına üzerimize düşen her türlü görevi yapacağız. Zaman zamanda burayı kontrol etmek için sahaya ineceğiz. Sahada da temizlik çalışması yaparak örnek olacağız, farkındalık oluşturacağız. Bütün amacımız budur. Dikkat çekmek istiyoruz. Yani bu güzelliğin bozulmaması ve korunması noktasında gelecek nesillere güzel bir şekilde intikal etmesi noktasında üzerimize düşeni yapmayı düşünüyoruz. İnşallah yapacağımıza da inanıyoruz” ifadelerini kullandı.