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04 Temmuz 2018 17:55

Duruşma çıkışı birbirlerine saldırdılar: 1 yaralı

Bartın Adliyesi’nde katıldıkları duruşmanın tarafları duruşma çıkışı birbirlerine saldırdı.

Duruşma çıkışı birbirlerine saldırdılar: 1 yaralı

04 Temmuz 2018 17:55

Çıkan olayda bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Bartın Adliyesi’nde meydana geldi. Araç paylaşım davası için duruşmaya katılan ve akraba oldukları öğrenilen taraflar duruşma çıkışında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruklu saldırıda bulunan grubu polis ekipleri ayırdı. Olayda Y.C. ise yaralanarak 112 Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kavgaya karıştığı belirlenen 8 kişi ise ekiplerce polis merkezine götürüldü.




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