Duvara çarpan kamyonet devrildi: 2 yaralı

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet duvara çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Bartın-Karabük karayolu üzerinde bulunan Terkehaliller mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Çetinalp yönetimindeki 74 BE 575 plakalı kamyonet Terkehaliller mevkiine geldiğinde havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan duvara çarparak devrildi. Kamyonetin ön kısmının tamamen dağıldığı kazada sürücü Uğur Çetinalp ve Melih Adalı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı gören bir vatandaş, kamyonetin kendini toparlayamadığını, frene basamadan duvara çarparak devrildiğini söyledi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.