Ebru Sanatı Kursu büyük ilgi görüyor

10 yıldır devam eden dönem kursları ile günümüze kadar bine yakın vatandaşın ücretsiz olarak yapmayı öğrendiği Ebru Sanatı, her yaş grubundan öğrenci ağırlıyor.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın Belediye Sanat Atölyelerine verdiği destekle günümüze kadar çeşitli kurslarda binlerce vatandaş ücretsiz eğitim gördü. Kurs Eğitmeni İbrahim Boz, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Bartın'da her eve bir Ebru tablosu asmayı hedeflediklerini söyleyen Boz, “10 yıldır Bartın Belediyesi Kurslarında eğitim veriyorum. Ebru Sanatı, Camaltı Sanatı, Kaligrafi Sanatı ve Tesbih yapımı kurslarımız ile her yaştan binlerce vatandaşımıza eğitim verdik. Belediye Başkanımız Sayın Cemal Akın'ın destekleri ile vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Renklerin suda dansı

Ebru Sanatının yapımı, çeşitleri, insan psikolojisine faydaları ve tarihçesi ile ilgili bilgiler veren Boz, “Renklerin suda dansı diyebiliriz ebru sanatı için. Var oluşu yüzyıllar öncesine dayanan ebru sanatı özel olarak hazırlanmış su üzerine, fırça darbeleri ve yardımcı aletlerle yapılan desenlerin, kağıt üzerine aktarılma işlemidir. Günümüzde güzel vakit geçirmek, rahatlamak ve sanatsal ürünler çıkarmak isteyenler, hobi ve sanatsal olarak ebru yapmayı deneyebilirler. Kitre sayesinde yoğun hale getirilmiş suyun üzerine, özel olarak hazırlanmış boyalar aracılığıyla meydana getirilen desenlerin, kağıt üzerine nakledilmesi neticesinde yapılan bir süsleme sanatıdır. Görsel açıdan çok hoş renkler ve desenler meydana gelirken, evler için de çok değerli dekorasyon öğeleri oluşur. Ebru sanatında en önemli unsurlardan arasında; oda sıcaklığı, kullanılan boyaların ve fırçaların kalitesi yer almaktadır. Ebru tıpkı hat sanatı gibi boş zamanların değerlendirileceği, stresi azaltmaya yarayan bir hobidir. Ebru sanatının da kendi içerisinde farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar; tüm ebru çeşitlerini yapmadan önce uygulanan battal ebru, tekne kenarlarına zıt oluşturulan çizgilerden oluşan gelgit ebru, helezonik yuvarlaklar içeren bülbül yuvası ebru, uç kısımları kıvrımlı şal ebrusu, taraklı ebru, hatip ebrusu ve çiçek ebrudur. Bu sanatın temel olarak hangi ülkede ortaya çıktığı net olarak bilinmemektedir. Bunun yanında doğu ülkelerinde süsleme amaçlı yapıldığı düşünülmektedir. Çeşitli İran kaynaklarında, Hindistan topraklarında meydana çıktığı belirtilmiştir. Diğer kaynaklara göre ise Türkistan'da Buhara kentinde ortaya çıkmış olduğu ve İran aracılığıyla Osmanlı'da tanındığı belirtilmiştir. Batıda ebru için Türk kâğıdı ve mermer kâğıdı gibi adlandırılmalar kullanılmaktadır. Ebru sanatı konusunda kaleme alınmış Türkçe en eski eser, 1615 yılından sonra yazıldığı bilinen Tertib-i Risale-i Ebri'dir. Günümüzde tanınan ebru eserleri ilk defa Orta Asya ve Osmanlı toprakları üzerinde ortaya çıkmıştır. Unesco tarafından koruma altına alınmış, Türk Sanatı olarak tescil edilmiştir. Osmanlı döneminde zamanın önemli iş kollarından bir tanesidir” diye konuştu.

İstanbul Pera'da gurur sergisi

Uluslararası üne sahip, dünyanın ileri gelen sanatçılarının eserlerine kapılarını açan ve kuruluşundan günümüze gerçekleştirdiği etkinliklerle Türkiye'nin en nitelikli, öncü ve sevilen müzelerinden biri haline gelen İstanbul Pera Müzesi'nde, Bartın Belediyesi Ebru Sanatı Kursu Öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı bir sergi açma gururuna eriştiklerini belirten Kurs Eğitmeni İbrahim Boz, “Türkiye'de ilk kez bir belediyenin açtığı kursta eğitim gören öğrencilerin eserlerine Pera Müzesinde sergi açıldı. Bu da başarılı çalışmalarımız sayesinde bizim gurubumuza nasip oldu. 28 öğrencimizin 40 çalışmayla katıldığı ve 3 gün süren sergiye sanatsever vatandaşlar ile İstanbul'da yaşayan Bartınlılar büyük ilgi gösterdi. Sergide çalışması bulunan 28 öğrencimizi, velileri ile birlikte sergiye katılmasını sağlayan ve sergimize katılan Belediye Başkanımız Sayın Cemal Akın'a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Geçim kapısı oldu”

Bartın Belediyesi Sanat Atölyelerinde Ebru Kursuna katılarak öğrendiği sanattan geçimini sağlayan 30'a yakın vatandaşın olduğunu söyleyen Boz, “Kursumuza katılarak eğitim gören vatandaşlarımız arasında Ebru Sanatından geçimini sağlayan kursiyerlerimiz var. Kursu tamamlayan ve kendine atölye oluşturan yaklaşık 30 kişi, evlerinde ya da ofislerinde yaptıkları Ebru tablolarını satarak ile geçimini sağlıyor” ifadesini kullandı.

“Üniversite öğrencileri staj için Bartın'a geliyor”

Çevre Üniversitelerin Geleneksel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin Bartın Belediyesi Sanat Atölyelerine staja geldiğini belirten Boz, “Uzun yıllardır sürdürdüğümüz kurs çalışmalarımız ile her geçen gün daha da tanıtılmasına vesile olduğumuz Ebru Sanatı Kursumuza Karabük Üniversitesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Geleneksel Sanatlar Bölümlerinde okuyan öğrencilerimiz staj için geliyorlar. Sanatımızın inceliklerini titizlikle öğrencilerimize aktararak gelecek nesillerimize ulaşması için büyük çaba harcıyoruz” dedi.

Hediyelik eserlere yoğun ilgi

Bartın Belediyesi Ebru Sanatı Kursu'nda yapılan eserlere çeşitli kurum ve kuruluşlardan yoğun talep gördüğünü ifade eden İbrahim Boz, “Orman ve Su İşleri eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun talebi üzerine Bakanlığı'mıza gelen misafirlere hediye edilmek üzere çok sayıda Ebru Tablosu gönderdik. Bartın Valiliği ve Bartın Üniversitesi Rektörlüğü gibi birçok kurum ve kuruluşumuza eserleri temin ettik. Yaptığımız çalışmalara ilimizden ve ülkemizden yoğun ilgi ve talep gösterilmesi bizleri gururlandırmaktadır. Ebru sanatı ve Sanat Atölyelerimizde açılan birçok kurs ile Kültürlerimizin ve çeşitli sanat dallarının yaşatılarak gelecek nesillere aktarılmasına büyük destek veren Belediye Başkanımız Sayın Cemal Akın'a teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.