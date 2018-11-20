Ekipler bakım çalışması yaptı

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından Ağdacı Mahallesi'nde hasar gören yollar asfaltlanarak sorunsuz hale getirildi.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın; “Hava koşullarının asfalt uygulamasına müsait olduğu şu günleri ihtiyaç duyulan her noktada sıcak asfaltla yol düzenlemesi yaparak çok iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda Ağdacı Mahallesi'nde çeşitli sebeplerden dolayı hasar gören yolları önce iş makinelerimiz ve işçilerimizle tesviye edip sonrada sıcak asfaltla düzenleyerek sorunsuz hale getiriyoruz” dedi.