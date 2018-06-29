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29 Haziran 2018 15:50

Emniyetten çeken akıntı uyarısı

Bartın Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü çalışanları Amasra ve İnkumu’na giden dolmuş duraklarında ve çevresinde bulunan yerlerde kente tatil için gelenlere ’Boğulma Olaylarında dikkat edilecek hususlar ve Çeken Akıntı (Rip Akıntı)’ ile ilgili Broşür dağıttı.

Emniyetten çeken akıntı uyarısı

29 Haziran 2018 15:50

Polisler yaz aylarının başlaması ve deniz sezonunun açılması ile birlikte boğulma olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Deniz mevsiminin yeni başlamasıyla teyakkuza geçen emniyet personeli boğulma olaylarının önüne geçmek amacı ile vatandaşları bilinçli davranmaya davet etti.


Boğulma olaylarının genelde uyarıların dikkate alınmaması sebebiyle yaşandığını hatırlatan görevliler, üzücü olayların yaşanmaması için yapılan uyarıların dikkate alınmasını istedi. Ekiplerce yapılan yol uygulamalarında da "Çeken Akıntı (Rip Akıntı ) " başlıklı broşürlerden araç sürücülerine dağıtılarak çeken akıntıya dikkat çekildi. Karadeniz Sahillerinde yaşanan " Çeken Akıntı (Rip Akıntı) " hakkında vatandaşları bilgilendirerek suda boğulma olaylarının önüne geçebilmek amacı ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Çeken akıntı" başlıklı broşür Şube Müdürlüğü personelince sorumluluk alanlarında yapılan ziyaretlerde ve bilgilendirme çalışmalarında da dağıtılmaya devam edilecek.


Bartın Emniyet Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Deniz mevsiminin yeni başlaması ile birlikte boğulma olaylarının önüne geçmek amacı ile vatandaşlarımızı bilinçli davranmaya, boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi için yapılan uyarıların dikkate alınması gerektiği, aksi takdirde üzücü olayların yaşandığı hatırlatılarak, üzücü olay yaşamamak için yapılan tüm uyarıların dikkate alınmasını önemle belirtiyoruz” denildi.




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