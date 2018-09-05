En güzel resmi yapmak için yarıştılar

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne bu yıl 12’si uluslararası öğrenci, 3’ü engelli öğrenci olmak üzere 45 kişilik kontenjan açıldı. Elektronik ortamda başvuruların yapıldığı bölümü Türkiye’nin farklı illerinden 434 kişi tercih etti. Başvuru yapan öğrencilerin ilk aşama sınavları yapıldı. İlk aşama desen sınavından 50 puan ve üzeri alan öğrenciler, ikinci aşamada imgesel (hayali) tasarım sınavına girecekler.

Sınava girecek öğrencilerin aileleriyle bir süre sohbet eden Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Semerci öğrencilere başarılar dileyerek “Güçlü akademik kadromuzla öğrencilerimize en iyi eğitimi vererek, onları geleceğe hazırlamak için gayret gösteriyoruz” dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Varlık sebebi olarak gördüğümüz öğrencilerimizin konforlu ve etkin bir üniversite hayatı yaşamaları ve kendilerini bir aile olarak gördüğümüz Üniversitemizin bir ferdi olarak hissetmeleri temel gayemizdir. Bu doğrultuda tüm personelimizle çaba sarf ediyor, öğrencilerimizin kendilerini ve ilgi duydukları alanları geliştirmelerine büyük önem veriyoruz. Bu düşüncelerle Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne başvuru yaparak Üniversitemize gelen tüm öğrencilerimize başarılar diyorum” ifadelerini kullandı.