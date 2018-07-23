Engelli aracındaki aküyü çaldılar

Edinilen bilgiye göre, Orduyeri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde yürüyen K.D. ve A.D. isimli şahıslardan şüphelenen polis ekipleri, şahısları durdurarak üzerlerinde arama yaptı. Şahısların çantasından engelli aracından söküldüğü belirlenen akü ile aküyü sökmek için kullandıkları aletler çıktı. 2 zanlıyı gözaltına alan polis, akünün Demirciler Mahallesi Aydınlık Caddesi’nde oturan Mustafa Akın isimli engellinin aracına ait olduğunu tespit etti. Akü sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan 2 zanlı ile ilgili tahkikat başlatıldı.