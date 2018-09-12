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Engelli vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlandı

Bartın Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Gölbucağı Mahallesi’nde engelli vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla engelli rampası yaptı.

Bartın Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Gölbucağı Mahallesi'nde engelli vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla engelli rampası yaptı.


Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın” Her birey bir engelli adayıdır. Bartın Belediyesi olarak bu düşünce ile tüm çalışmalarımızı engelli vatandaşlarımızı düşünerek hayata geçirdik. Bu çalışmalarımıza bir yenisini Gölbucağı Mahallesi 107. Cadde ile Eski Sokak arasında gerçekleştirdik. Engelli vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla bölgeye bir adet engelli rampası yerleştirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada engelli vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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