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Eski hastane caddesi bakımdan geçti

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri altyapı çalışmaları nedeniyle hasar gören Cumhuriyet Caddesi Eski Hastane Caddesi araç yolunda onarım çalışması gerçekleştirdi.


Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntısı yaşamaması için hasar tespit ettiğimiz noktalarda bakım onarım çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz son olarak Cumhuriyet Caddesi Eski Hastane Caddesi araç yolunda sıcak asfalt ile bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan her noktada devam edecek” dedi.

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