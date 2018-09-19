Eski hastane caddesi bakımdan geçti

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntısı yaşamaması için hasar tespit ettiğimiz noktalarda bakım onarım çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz son olarak Cumhuriyet Caddesi Eski Hastane Caddesi araç yolunda sıcak asfalt ile bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarımız ihtiyaç duyulan her noktada devam edecek” dedi.