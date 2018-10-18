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Eski Hastane Caddesi'nde hummalı çalışma

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Eski Hastane Caddesi’ne bağlı ara sokaklarda asfalt yol ve kaldırım çalışmaları yapıyor.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Eski Hastane Caddesi'ne bağlı ara sokaklarda asfalt yol ve kaldırım çalışmaları yapıyor.


Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, vatandaşların belediye hizmetlerinden en iyi ve en kaliteli şekilde yararlanabilmesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.


Akın açıklamasında “Vatandaşlarımızın ulaşım hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde faydalanabilmeleri için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Çalışmalarımız kapmasında hasar gören veya yeni imara açtığımız yolları uygun malzemelerle düzenleyerek vatandaşlarımıza daha iyi ulaşım imkânı sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızın yanı sıra yayalarımızın güvenliği için yeni kaldırımlar oluşturuyoruz. Ekiplerimiz son olarak Eski Hastane Caddesi'ne bağlı ara sokaklarda asfalt yol ve kaldırım çalışmalarına başladılar. Buradaki çalışmaları da kısa zamanda tamamlayarak vatandaşlarımıza daha rahat ve daha kaliteli ulaşım hizmeti sunacağız” dedi.

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