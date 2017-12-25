Esnaflar sağlık için yürüdü

Bartın Ulus durağından başlayıp Gazhane Kültür Parkı’nda sona eren yürüyüşe Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Madeni Eşya Sanatkârları Odası Başkanı Yılmaz Akdeniz, Bartın Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sinan Amasralı, Bakkallar Odası Başkanı İsmet Fındık, Marangozlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Necat Aksu, esnaflar ve Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ile eğitmenleri katıldı.

“Projelere destek vermeye devam edeceğiz”

Yürüyüş sonunda değerlendirmelerde bulunan Bartın Madeni Eşya Sanatkârları Odası Başkanı Yılmaz Akdeniz; “Topluma hizmet uygulamaları dersinde yürütülen ‘Esnaf Sağlığa Adım Atıyor’ Projesi ile Spor yapanların daha sağlıklı olduğu kanısından yola çıkılarak sporun yaygınlaştırılması, sağlıklı insan sayısının artması amacıyla düzenlenen proje kapsamında; günlük yaşamın stresinden, iş yoğunluğundan, teknolojik gelişmelerden dolayı az hareket etmek zorunda kalan esnafımızı spora teşvik etmek, yaşamlarına hareket katmak maksadı ile bugün gerçekleşen Tuna Mahallesi Ulus durağından başlayarak Gazhane Kültür Parkında sona eren bir yürüyüş gerçekleştirdik. Etkinliğimize esnaflarımızın yanı sıra Belediye Başkanımız Sayın Cemal Akın ve oda temsilcilerimiz katıldı. Bu etkinliğe katılanlara çok teşekkür ederiz. Esnaf odaları olarak Bartın Üniversitesi ile birlikte yapılacak olan projelere destek vermeye devam edeceğiz” dedi.