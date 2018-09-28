Evindeki uyuşturucuyu 'Cesur'dan saklayamadı

Bartın İl Jandarma Komutanlığı narkotik köpeği 'Cesur'un da katıldığı operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahıs evindeki uyuşturucularla birlikte suçüstü yakaladı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı ihbarını alan Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köye operasyon düzenledi. M.K. isimli şahsın evinde narkotik köpeği 'Cesur' ile birlikte yapılan aramada 200 gram esrar, 10 kök kenevir bitkisi, 5 gram kenevir tohumu, tarihi eser niteliğinde küp, deri içinde 3 el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.K. isimli şüpheli sorgulanmak üzere Bartın İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.