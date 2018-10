Eylemdeki işçi fenalık geçirdi, gergin anlar yaşandı

Bartın'ın Amasra ilçesinde Hüseyin Caner ve Vedat Suna isimli 2 maden işçisi işten çıkartıldıkları özel bir maden ocağına bağlı taşeron şirketten 105 gündür paralarını alamadıkları gerekçesiyle 80 metrelik kuyu vincine çıkarak eylem yapmaya başladı.

Tarlaağzı köyü mevki'indeki şirkete ait alanda gerçekleşen eylemde 24 saat geride kalırken asansör kulesindeki işçilerden birinin fenalaşması gergin anların yaşanmasına neden oldu. O anlar işçilerin eylemine destek veren arkadaşları tarafından an be an kaydedildi. Eylem yapan işçilerden Vedat Suna'nın tansiyonunun düştüğü ve kısa süreli bir baygınlık geçirdiği, daha sonra ise kendine geldiği öğrenilirken, arkadaşları yukarı çıkmak için güvenlik güçleri ve şirket yetkilileri ile tartıştı.

Eylemdeki işçilerin asansör kulesinde ki eylemleri devam ederken yakınları ve işçi arkadaşlarının kule çevresinde bekleyişleri de sürüyor.

Maden sahasına gelen işçi aileleri de çocuklarına destek olmak için alana geldi. Aileler şirket yetkililerine tepki göstererek alacakların bir an önce ödenmesini istedi.