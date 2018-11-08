Fidanlar toprakla buluştu

Ağaçlandırma ve fidan dikim etkinliği Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Bartın İnfaz Savcısı Hasan Kurgan, Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mine Öneş, Bartın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmail Karakülah, Denetimli Serbestlik Müdürü Ebru Küçükçalık, Bartın Orman İşletme Müdürü Selehattin Yanık, Denetimli Serbestlik personeli ve denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler ile Orman İşletme Müdürlüğü teknik personellerinin katılımlarıyla yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ve diğer katılımcıların da fidan diktiği etkinlikte çok sayıda fidan yükümlüler tarafından toprakla buluşturulurken geçtiğimiz yıllarda dikilen fidanlarında bakımları yapıldı.

Başsavcısı Aydemir fidan dikim etkinliğinde yaptığı açıklamada ülkemizde su kaynaklarının korunması gibi ormanların da korunması ve orman varlığının artırılması gerekliliğine vurgu yaptı.

Başsavcı Aydemir ülkemizin gerçekte sanıldığı gibi su zengini olmadığını ve ormanların korunmasının da gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını belirtip, “Ormanlarımız içinde aynı şey geçerli. Orman sevgisini 7'den 70'e tüm yurttaşlarımıza kazandırmamız gerekiyor. Orman sevgisiyle birlikte toprakla buluşturulacak her bir fidanın da gelecek nesiller için önemini bilmeli ve bu bilinçle hareket etmeliyiz. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Her zaman, tüm imkanlarımızla destek vermeye de hazırız.” dedi.

Bartın Orman İşletme Müdürü Selehattin Yanık'ta ağaç dikimi ve bakımı hakkında bilgiler verdiği etkinlikte ilimizde Orman İşletme Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalar, orman çeşitliliği ve ormanlardan gelir kaynağı elde edilmesi gibi konularda bilgi aktarımında bulundu.

Etkinliğin sonunda katılımcılar diktikleri fidanlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler. Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce benzer etkinliklerin gelecek yıllarda da düzenleneceği öğrenildi.