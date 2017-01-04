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04 Ocak 2017 12:02

Firar eden ithal sığırlar, 3 gün sonra uyuşturucu iğne ile yakalandı

Firar eden ithal sığırlar, 3 gün sonra uyuşturucu iğne ile yakalandı

04 Ocak 2017 12:02

Bartın’da genç çiftçilere hibe desteği projesi kapsamında dağıtılan ithal sığırlar firar etti. 3 sığır, 3 gün sonra bitkin düşünce uyuşturucu iğne ile yakalandı.
Bartın’ın Kumluca beldesi Akören köyünde hibe desteği kapsamında Avrupa’dan ithal edilen kombine bir ırk olan “Clavel” cinsi 6 tane sığır alan çiftçi Necmi Yılmaz, sığırlardan 3’ünü kamyonetten indirirken elinden kaçırdı. Ormanlık alana giden sığırlar, sahiplerini de peşine taktı. Ancak yiyecek bulamayan sığırlar, 3 gün sonra bitkin düşünce, uyuşturucu iğne ile vurularak yakalandı. 3 gündür sığırların peşinden koştuklarını belirten manda yetiştiricisi Satılmış Furuncu, ithal edilen hayvanların oldukça hırçın ve yabani olduklarını belirterek, kaçan sığırları 10 kişilik bir ekiple ancak uyuşturucu iğne ile yakalayabildiklerini söyledi. Ayrıca ahırda sığırların tekmesine maruz kaldığını belirten Furuncu, tehlikeyi ucuz atlattı.
Yakalanan sığırlar daha sonra iple bağlanarak ahırlara götürüldü.



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