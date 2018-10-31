Fren yerine gaza basınca tırın dorsesine uçtu

Bartın'da bir araç sürücüsü fren yerine gaza basınca tırın dorsesine çıktı. İlginç görüntülerin ortaya çıktığı kazayı hafif atlatan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bartın İl Özel İdare Kavşağı'nda meydana gelen olayda, Ozan Çetiner (25) isimli genç evinin önüne geldiği sırada 74 DL 566 plakalı aracını durdurmak isterken yanlışlıkla fren yerine gaza bastı. Aniden hızlanan otomobil, yolun sonunda bulunan toprak yükseltiden doğru uçarak çevre yolu kıyısında bulunan park halindeki 74 BV 908 tırın dorsesine çıktı. Vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralı halde araçtan çıkartılan sürücü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.