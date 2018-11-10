Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bartın'da törenlerle anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yıldönümü dolayısıyla Bartın'da anma töreni gerçekleştirildi.

Valilik önünde Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başlayan programda çelenk sunma töreni; siren eşliğinde iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ve bayrağın yarıya indirilmesi ile sona erdi.

Valilik önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından anma etkinliklerine Kültür Merkezi'ndeki program ile devam edildi. Kültür Merkezi büyük salonunda düzenlenen anma programına; Vali Sinan Güner, Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Hasan Kurgan, Rektör Prof.Dr. Orhan Uzun, Baro Başkanı Ferhat Parlatır, Vali Yardımcıları Hasan Ruhi Yaylacı ve Erkan Kalender, İl Jandarma Komutanı Vekili J.Kd. Alay İsmail Şensöz, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yrb. Gökmen Gücüyen, İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, Merkez Komutanı Dz.Piyade Alb. Bülent Özgen, İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Kayış, Siyasi Parti Temsilcileri, İl Müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından "Atatürk" konulu slayt gösterimi, “Atatürk'ü Anlamak” konulu şiir ve kompozisyon yarışmaları birincilerinin eserlerinin okunması, Atatürk haftası nedeniyle düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam etti.

Program, Atatürk Gençleri konulu öğrenci gösterisinin ardından Atatürk Oratoryosu gösterimi ile sona erdi