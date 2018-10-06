Girdiği çay ocağını kasasını boşalttı

Bartın'da gece saatlerinde girdiği çay ocağının kasasını boşaltan hırsız yakalandı. Şahsın kapıyı açıp çay ocağının kasasını boşlatma anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırtepe Mahallesi Rüştiyeler Sokak'ta gece saat 04.30 sıralarında Aile Çay Bahçesi'nin kapısını kıran hırsız içeri girdi. Hırsız işletmenin kasasında bulunan paraları alıp ortadan kayboldu. Sabah iş yerine gelen işletme sahibinin durumu İl Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, failin daha önceden de hırsızlıktan sabıkası olan Y.Ç. (20) olduğunu belirleyerek, kısa sürede gözaltına aldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, içeri giren hırsızın, kasada bulunan kağıt paraları ve çay kutusu içerisinde bulunan madeni paraları da aldıktan sonra iş yerinden çıktığı görülüyor.