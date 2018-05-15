Gökhan Tepe’den muhteşem performans

düzenlenen Kültür, Sanat ve Turizm Festivali birbirinden eğlenceli etkinlikler ve Gökhan Tepe konseriyle sona erdi.

Yalı Mevkii’nde gerçekleşen konserlerde 20 binden fazla vatandaş katılım gösterdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "15 Temmuz, Soma olayları gibi çeşitli sebeplerden ötürü son 3 yıldır gerçekleştiremediğimiz Bartın Belediyesi Kültür, Sanat ve Turizm Festivalimizi hazırlamış olduğumuz çeşitli etkinliklere kutladık. Önümüzdeki yıl, daha farklı sürprizler ve güzelliklerle festivalimizin 35.sini düzenlemeyi hedefliyoruz. Festival etkinliklerimizde görev alan personelimize ve etkinliklerimize katılım sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren yol, su kanalizasyon, çevre düzenleme güzelleştirme çalışmalarımız, vatandaşlar için hayatı kolaylaştırmak ve daha modern bir Bartın oluşturmak için hazırlayıp hayata geçirdiğimiz projelerimiz kadar sosyal, kültürel, sportif, sanatsal, kurs faaliyetleri ve etkinliklerle de halkımıza en güzel şekilde hizmet veriyoruz. 2017 yılında belediyemiz bünyesinde açmış olduğumuz kurs, sportif faaliyet ve sanatsal etkinliklerimizde 2500 vatandaşımız faydalandı. 2018 yılında bu sayıyı daha da yukarılara çıkartmak istiyoruz. Kültürel ve sanatsal etkinliklerimize de zenginlik katarak bu anlamda da halkımıza en iyi şekilde hizmet vermek gayesindeyiz” dedi.

Tepe, unutulmaz şarkılarıyla yaklaşık iki saat konser verdi.