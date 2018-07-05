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05 Temmuz 2018 17:53

Güney Afrikalı akademisyen Rektör Uzun’u ziyaret etti

Güney Afrika’nın Mthatha şehrinde yer alan Walter Sisulu Üniversitesi Senato Üyesi, Öğretim Elemanı Zahir Rahman, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.

Güney Afrikalı akademisyen Rektör Uzun’u ziyaret etti

05 Temmuz 2018 17:53

Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.


Walter Sisulu Üniversitesi Senato Üyesi, Öğretim Elemanı Zahir Rahman, Türkiye’de olmaktan ve Bartın Üniversitesi’nde gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, Rektör Uzun’a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Rektör Uzun’u ise ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Öğretim Üyesi Zahir Rahman’a gösterdiği nezaketten dolayı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde Walter Sisulu Üniversitesi ile ikili iş birliği konusunda adımlar atarak, bilime ve insanlığa birlikte katkılar sunabiliriz.” dedi.




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