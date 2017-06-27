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27 Haziran 2017 18:18

Güney Azerbaycan’dan Bahçeli’ye ziyaret

Güney Azerbaycan Türklerinden oluşan bir heyet MHP Lideri Dr.

Güney Azerbaycan’dan Bahçeli’ye ziyaret

27 Haziran 2017 18:18

Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.


Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği üyelerinin de katıldığı ziyarette Güney Azerbaycan Milli Uyanış Harekatı Türkiye Temsilcisi Elyar Türker tarafından Milliyetçi Hareket Partisi Lideri (MHP) Dr. Devlet Bahçeli’ye İran’ın Traxtor takımının forması hediye edildi.


Ziyaret sırasında GAMOH temsilcileri Güney Azerbaycan’a ve Türk Dünyasına vermiş olduğu desteklerden dolayı Devlet Bahçeli’ye teşekkür plaketi verdi. Görüşmede Güney Azerbaycan’ın sorunları ve Türkiye’nin tavrı hakkında konuşuldu. Ardından Güney Azerbaycan’ın Traxtor takımının forması Dr. Devlet Bahçeli’ye hediye edildi. MHP Lideri ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken Güney Azerbaycan Türklerinin asla yalnız olmadığının altını çizdi. Ziyareti GAMOH heyeti Özgür Güney Azerbaycan’da görüşmek temennisiyle büyük Turan ülkesi sözleriyle vedalaşarak sonlandırdı




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