Güreşçilerden büyük başarı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından İzmir’de düzenlenen Minik Erkekler Türkiye Grup Şampiyonasına 6 sporcu ile katılan Bartın Belediyesi Spor Kulübü başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sporcularımızdan Mustafa Yetim 48 kg. de üçüncü, Baran Kantay 41 kg.’de beşinci ve Hüseyin Hüdaer 62 kg.de sekizinci olarak Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar ilimizde sporun gelişmesi ve çeşitlendirmesi açısından birçok çalışma yaptık. Bartın Belediyesi olarak spora ve sporcuya gerçek anlamda önem veren bir belediyeyiz. Bugün itibariye Belediye Güreş Takımımız 13’ü milli olmak üzere 190 sporcu ile çeşitli kategorilerde ilimizi temsil ediyor. Sporcularımız son olarak katıldıkları Minik Erkekler Türkiye Grup Şampiyonasına büyük bir başarıya imza atarak bizleri gururlandırdılar. Sporcularımızı tebrik ediyor, Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında başarılar diliyorum” dedi.