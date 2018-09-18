Halk oyunları kurs kayıtları başladı

Bartın Belediyesi bünyesinde ücretsiz olarak verilecek halk oyunları kurslarının kayıtları başladı. 12 Ekim 2018 tarihine kadar kayıtların devam edeceği kurslarda Büyükler Potpori, Artvin, Bartın Kız Erkek, Kuzey Kafkas, Roman, Gençler Çiftetelli, Minikler Ankara Yöresi, Yeni Katılanlar Potpori, Altın Kızlar ( Hobi Sanat Grubu ) Kayseri Yöresi ve Gümüş Kızlar ( Hobi Sanat Grubu ) Kastamonu ( Sarı Yazma ) yöresel halk oyunlarının eğitimleri verilecek. Kurslara katılmak isteyen vatandaşların Turgut Işık Caddesi No:12 Bartın adresinde bulunan Bartın Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'ne müracaat etmesi gerekiyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin tıpkı alt yapı ve üst yapı çalışmaları gibi önemli ihtiyaçlar olduğu bilinciyle hareket ederek bu hizmetleri de halka en güzel şekilde verdiklerini belirterek, “Bartın Belediyesi olarak Kültür ve Sanat Merkezi bünyesinde, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği Koroları, Şehir Tiyatrosu, Halk Dansları Topluluğu, Belediye Bandosu ve Mehter Takımı, çocuklara yönelik ritim, müzik, enstrüman ve ebru kursları, genç ve yetişkinlere yönelik Step-Aerobik Kursu, Resim Kursu, İngilizce ve Almanca dilleri eğitim kursları gibi çok sayıda kurs ve bu kurslarla bütünleşen etkinliklerle halkımıza kültürel ve sanatsal anlamda da ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri vermeye çalışıyoruz. 2017 yılında düzenlemiş olduğumuz kurs ve sportif faaliyetlerimizden 2500 vatandaşımız yararlandı. Bu sayıyı daha yukarılara çıkarmak istiyoruz. Kültürel ve sanatsal çalışmalarımızla da halkımızın ihtiyaçlarını karşılamanın mutluluğunu yaşıyor çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz“ dedi.