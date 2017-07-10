Hasanov’a İpanya’dan madalya

Crans Montana Forumu’nun kapanış ve ödül törenine katıldı.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Medya Takip Masasından İHA’ya yapılan açıklamada, “Türk Koneyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov’a Crans Montana Forumu’nun Altın Madalyası takdim edilmiştir. Fondation du Forum Universale`nin Yönetim Kurulu kararı uyarınca, forumun 20. yıldönümünden bu yana "Crans Montana Forumu’nun Altın Madalyası" toplantının en önemli ve itibarlı ödülü olarak kabul edilmiştir. Bu Madalya, istisnai durumlarda ve daha insancıl bir dünya yaratmasında katkıları ile tanınan, toplantı yetkilileri tarafından özel bir kararla Crans Montana Forumu sırasında verilmektedir.Sözkonusu ödül önceki Forumlarda, daha insancıl ve tarafsız bir dünyaya katkıda bulunan Devlet Başkanları, Başbakanlar, Bakanlar, Uluslararası Örgütler Başkanları ve diğer önemli kişilere verilmiştir.Ödülü alanlar arasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Makedonya Cumhurbaşkanı, ISESCO Genel Müdürü, CICA İcra Direktörü ve diğer önemli şahıslar yer almaktadır.Büyükelçi Ramil Hasanov, Forum Yönetim Kurulu tarafından, Türk Dili Konuşan Ülkeler arasında kapsamlı işbirliğinin geliştirilmesi ile Türk Keneşi’nin bölgede ve dünyada barış ve istikrarın sağlanması yolunda ortak katkıları ve çalışmaları sebebiyle bu ödüle layık görülmüştür” denildi.

İspanya’da düzenlenen törenden sonra Genel Sekreter Hasanov, Crans Montana Forumu Başkanı Sayın Quirin`e teşekkür ederek Türk Konseyi`nin hatıra hediyesini bugünün anısına takdim etti. TÜRKSOY Genel Sekreterİ Hasanov ayrıca, Crans Montana Forumu ve diğer uluslararası örgütlerle işbirliği perspektifleri ile Türk Keneşi`nin faaliyetleri hakkında İsponyal basına bir röportaj verdi. Ayarıca törende Genel Sekreter Danışmanı Reşad Kasımov ve Proje Direktörü Yedil Myrzakhanov Genel Sekreter Hasanov’a eşlik etmişlerdir.Töreni YKÜUGD adına Avrupa direktörü Ali Gedikoğlu takip etti.