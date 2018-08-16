Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 11:03

Hastane faresi yakayı ele verdi

Bartın Devlet Hastanesinde kendisine hasta süsü vererek hırsızlık yapan zanlı güvenlik kameralarına yakalandı.

Hastane faresi yakayı ele verdi

16 Ağustos 2018 11:03


Edinilen bilgilere göre, Bartın Devlet Hastanesi’nde kemoterapi bölümünde son zamanlarda yaşanan hırsızlık olayları üzerine harekete geçen Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hastane güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, daha önceden 8 ayrı suçtan sabıkası bulunan 55 yaşındaki M.H. isimli şahsın hastanede kaydı bulunmamasına rağmen elinde bastonla kendisine hasta süsü vererek hasta ve personel odalarına girdiği belirlendi. Başlatılan teknik takip sonucu Karabük’e gittiği belirlenen zanlı, emniyet ekiplerince Karabük’te kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden M.H. çaldığı telefonları sattığını itiraf etti. Satılan telefonlar bayilerden toplanarak mağdurlara teslim edilirken, zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi. Ayrıca zanlının eşi ve çocuklarının da hırsızlık suçundan cezaevinde oldukları belirlendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç