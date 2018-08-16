Hastane faresi yakayı ele verdi

Edinilen bilgilere göre, Bartın Devlet Hastanesi’nde kemoterapi bölümünde son zamanlarda yaşanan hırsızlık olayları üzerine harekete geçen Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hastane güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede, daha önceden 8 ayrı suçtan sabıkası bulunan 55 yaşındaki M.H. isimli şahsın hastanede kaydı bulunmamasına rağmen elinde bastonla kendisine hasta süsü vererek hasta ve personel odalarına girdiği belirlendi. Başlatılan teknik takip sonucu Karabük’e gittiği belirlenen zanlı, emniyet ekiplerince Karabük’te kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden M.H. çaldığı telefonları sattığını itiraf etti. Satılan telefonlar bayilerden toplanarak mağdurlara teslim edilirken, zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi. Ayrıca zanlının eşi ve çocuklarının da hırsızlık suçundan cezaevinde oldukları belirlendi.