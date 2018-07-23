Diğer
Kategoriler
23 Temmuz 2018 15:44

Hastane yolu yenilendi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Devlet Hastanesi yolunda yapılan sıcak asfalt yol çalışmasını inceledi.

Hastane yolu yenilendi

23 Temmuz 2018 15:44


Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Devlet Hastanesi yolunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden sıcak asfalt çalışmasını inceleyerek bilgi aldı. Başkan Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bartın Devlet Hastanesi yolumuz vatandaşlarımız tarafından yoğun şekilde kullanılıyor. Bu sebeple kısa zamanda hasar gören bu yolumuzu yenilememiz gerekiyor. Bu kapsamda ekiplerimiz sıcak asfalt ile yenileme çalışması yaptılar. Çalışmalarda görev alan personelimize teşekkür ediyor, kolaylık diliyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç