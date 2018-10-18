HİDRO'2020 Bartın Üniversitesi'nde düzenlenecek

Dr. M. Mustafa Aral'ın çağrılı konuşmacı olarak katıldığı “Hidro'2018-Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu” 2020 yılında Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Ülkemizde yeraltı suyu başta olmak üzere su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, korunması ve sürdürülebilir yönetimi konularında gereksinim duyulan bilimsel iletişimi etkin bir biçimde sağlamak amacıyla "Hidro'2018-Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu" gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde HİDRODER ve HÜ-UKAM işbirliği ile gerçekleştirilen sempozyumda Dr. M. Mustafa Aral da çağrılı konuşmacı olarak yer aldı.

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesinde gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Prof. Dr. Aral, Bartın Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği projelerden bahsederek, artan nüfus, kentleşme ve sanayileşme baskısına ek olarak iklim değişikliğinin su kaynakları üzerine beklenen olumsuz etkileri, su kaynaklarının yeni yaklaşım ve anlayışla yönetilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Gerçekleştirilen sempozyumun öneminde değinen Prof. Dr. Aral, su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, korunması ve sürdürülebilir yönetimi alanında çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlerin, kamu ve özel sektör temsilcileriyle, konuya ilgi duyan öğrencilerin bir araya getirildiği sempozyumun 2020 yılında Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirileceği müjdesini de verdi.

Sempozyumun Bartın Üniversitesinde düzenlenecek olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Üniversite olarak ulusal ve uluslararası doğrultuda birçok etkinlik düzenleyerek bölgemize değer katıyoruz. II. Ar-Ge Proje Pazarıyla 36 farklı il ve 33 farklı üniversiteden proje sahiplerini Bartın'da buluşturduk. 'Mentalk' projesinin kapanış toplantısı ise 7 farklı ülkeden katılımcılarla yine Üniversitemizde gerçekleştirildi. Amacımız bu gibi etkinliklerle öğrencilerimiz başta olmak üzere akademik personelimizi desteklemek ve şehrimizin kültürel birikimine katkıda bulunmaktır. Bu düşüncelerle HİDRO'2020'nin Bartın'da gerçekleştirilecek olmasını dolayı mutluluk duyuyorum” dedi.