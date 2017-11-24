Hocaların Hocası Nevzat Kor, Bartın’da ağırlandı

Dr. Nevzat Kor’a verildi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun yanı sıra diğer öğrencileri hatıralarıyla Nevzat Kor’u anlattı.

Bartın’da bu yıl birincisi gerçekleştirilen ve “Bilime ve İnsanlığa Adanmış Hayatlar Ödülü” Prof. Dr. Nevzat Kor’a verildi. ‘Bartın Üniversitesi Saygı Günleri’nde Prof. Dr. Kor’un öğrencisi Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile birlikte siyasetçiler, bürokratlar ve bilim adamlarının yanı sıra davetliler de düzenlenen programda hazır bulundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Programın açılış konuşmasını Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun yaptı. Bartın Valisi Nusret Dirim ise “Hocamızın hayatında ne kadar güzel işlere imza attığını, kendisini biraz da geç tanımış olmaktan dolayı üzüntümü hissediyorum. Bu güzel buluşma 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde gerçekleşti” diye ifade etti.

Nevzat Kor’un öğrencilerinden birisi olan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise “Hocamızın yetiştirdiği profesörler var. Herkesi gönülden selamlıyorum. Böyle mübarek Cuma gününde sizlerle buluşmanın böyle bir faaliyette buluşmanın mutluluğunu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Biz de eski hocayız. Hocalarımızın hocası Nevzat Kor var. Öğretmenler Günümüz kutlu olsun. Özellikle gönülden tebrik ediyorum. Çok değer verdiğimiz bizi yetiştiren ufkumuzu açan Nevzat Kor için böyle bir program tertip etmeniz bizleri gerçekten çok duygulandırdı. Güzel gençlerin, gelecek nesillerin, güzel insanların ortaya çıkarılması lazım. Maalesef bazı kelimeler Türkçe ’de unutuluyor. Bunlardan birisi vefa. Hocamızı ne kadar anlatsak azdır. Çok büyük fayda sağladınız. Hocamın fevkalade meziyetleri var. Hocama gönülden teşekkür ediyorum. Büyük düşünmeyi, kararlı olmayı gösterdi. Azim, irade konusunda bize çok ders verdi. Bunu da özellikle vurgulayayım” diye konuştu.

Etkinlikte ayrıca belgesel film de gösterildi. TBMM Başkanı İsmet Kahraman etkinliğe katılamadığı için video mesaj gönderdi. Etkinlik panel ile devam etti. Doç. Dr. Sami Dinç, Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçi, Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Prof. Dr. Adem Baştürk, hocaların hocası Nevzat Kor’u hatıralarıyla anlattı. Panelin sonunda Prof. Dr. Nevzat Kor’a "Bilime ve İnsanlığa Adanmış Hayatlar Ödülü" ve çeşitli hediyeler verildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise Prof. Dr. Nevzat Kor’a "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" yazılı plaket hediye etti.

Etkinliğin düzenlenmesinde katkısı bulunan herkese teşekkür eden Prof. Dr. Nevzat Kor, "Bugün benim için çok heyecanlı bir gün oldu. Yıllar öncesi çok değerli çalışma arkadaşlarımla, dostlarımla ve siz değerli davetlilerle tekrar görüşme imkanım oldu. Bunu sağlayan Bartın Üniversitesine çok teşekkür ederim. Bütün bu sergilenen 50-60 yılı görmüş olduk, hepinize çok çok teşekkür ederim" dedi.

Program fotoğraf çekiminin ardından sonra erdi.