II. Ar-Ge Proje Pazarında en iyi projeler ödüllendirildi

Ar-Ge Proje Pazarı’nda 36 farklı il ve 33 farklı üniversiteden gelen 211 katılımcı arasından yapılan değerlendirmeyle en başarılı proje sahiplerine ödülleri verildi.

Bartın Üniversitesi’nin Ar-Ge ve yenilik bilincinin yaygınlaşması, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması, finansman ve altyapı sıkıntısı ile uygulanamayan önemli projelerin ilgili kişi ve kuruluşlar ile buluşturulması amacıyla gerçekleştirdiği II. Ar-Ge Proje Pazarı ödül töreni gerçekleştirildi.

İki gün süren etkinlik kapsamında 36 farklı il ve 33 farklı üniversiteden gelen 211 katılımcı arasından yapılan değerlendirmeyle en iyi projelere ödülleri verildi.

Ar-Ge Proje Pazarı’nın birincisi “Yeşil Bitkiler ile Düşük Maliyetli Yerli Güneş Paneli Üretimi” projesiyle Halit Çetin’in oldu.

İkincilik ödülü ise “Ses Komutları İle Kontrol Edilebilen Hasta Yatağı” adlı proje tasarımı İbrahim Aydın’a ait çalışmaya verildi.

Mehtap Ağırsoy’un hazırladığı “Isıl Güneş Enerjisinin Endüstride Etkin Kullanımı” adlı proje ise üçüncülük ödülü almaya hak kazandı.

II. Ar-Ge Proje Pazarı kapsamında 8 projeye de mansiyon ödülü verildi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ödül alan proje sahiplerini tebrik ederek, tüm katılımcılara teşekkür etti. Rektör Uzun, “Yoğun katılımın olduğu II. Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinde birbirinden önemli projeler yer aldı. Her biri uygulamaya alındığında insanlık için değer katacak çalışmalar çok değerli kişilerin elinden çıktı. Her bir proje sahibini teker teker kutluyor, ülkemizin kalkınmasına sundukları katkılardan dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Ödül törenine Bartın Valisi Nusret Dirim ile birlikte İl yöneticileri, iş insanları, proje pazarı katılımcıları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.