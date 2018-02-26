İl Emniyet Müdüründen Başkan Akın’a ziyaret

Makam odasında gerçekleşen ziyarette İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haluk Demir, Trafik Şube Müdürü Orhan Torve ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin’de hazır bulundu. Karşılıklı fikir alışverişi ve sohbet şeklinde süren ziyarette açıklamada bulunan Belediye Başkanı Cemal Akın, "Belediye olarak tüm kurumlarla iletişim ve iş birliği halinde olarak halkımıza en güzel şekilde hizmet vermek için ne gerekirse yapıyoruz. Emniyet Teşkilatımızla da üzerimize düşen konularda gerekeni yaparak aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi.