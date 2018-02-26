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26 Şubat 2018 18:14

İl Emniyet Müdüründen Başkan Akın’a ziyaret

Bartın İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ı ziyaret etti.

İl Emniyet Müdüründen Başkan Akın’a ziyaret

26 Şubat 2018 18:14


Makam odasında gerçekleşen ziyarette İl Emniyet Müdür Yardımcısı Haluk Demir, Trafik Şube Müdürü Orhan Torve ve Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin’de hazır bulundu. Karşılıklı fikir alışverişi ve sohbet şeklinde süren ziyarette açıklamada bulunan Belediye Başkanı Cemal Akın, "Belediye olarak tüm kurumlarla iletişim ve iş birliği halinde olarak halkımıza en güzel şekilde hizmet vermek için ne gerekirse yapıyoruz. Emniyet Teşkilatımızla da üzerimize düşen konularda gerekeni yaparak aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi.




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