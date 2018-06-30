İl Spor Merkezleri faaliyete başladı

Sporu toplumun bütün kitlelerine yaymak, çocuk ve gençlerin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak, içki sigara ve tüm zararlı alışkanlıklarından korumak, vatanını ve milletini seven ruh ve beden sağlığı yerinde olan sportmen bir nesil yetiştirmek için her yıl ülke genelinde uygulanan İl Spor Merkezleri, bu yılda büyük katılım altında başladı. Bartın’da, 5-18 yaş grubu çocuk ve gençlerin katılacağı İl Spor Merkezleri okulları çeşitli spor branşlarında ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu sene bin 250 sporcunun müracaat ettiği İl Spor Merkezi toplam 25 farklı spor branşında hizmet verecek.

Bartın’da, İl Spor Merkezleri için dün Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılış programı düzenlendi. Bartın Ömertepesi Kapalı Spor Salonu’nda düzenlene açılış törenine; Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, Aile Sosyal ve Politikalar İl Müdürü Mahmut Şahin, Bartın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Turgut Altınçubuk, Futbol İl Temsilcisi Esat Günaydın, Bartın Basketbol İl Temsilcisi Aydın Kükner, antrenörler, sporcular ve aileler katıldı.

"Spor yapmaya davet ediyoruz"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir, şu ifadeleri kullandı; “Her yıl ilimizde açmış olduğumuz İl Spor Merkezi okullarımızın bu yılda açmış olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşıyoruz. Bugün 81 il merkezi ve ilçelerimizde İl Spor Merkezleri için eş zamanlı olarak açılış programları yapılacak. Burada da sizlerle beraber bu açılışımızı geçekleştireceğiz. 2017/2018 yılı eğitim öğretim döneminizi sonlandırdınız. Kazasız belasız sınıflarınızı geçtiniz. Şimdi eğitim öğretim vakti değil, spor vakti diyoruz. Yaz döneminde spor yapmak için burada bulunmanız bizleri onurlandırıyor, gururlandırıyor. İlimizdeki bütün öğrencileri bu yaz dönemini en verimli şekilde değerlendirmeleri için spor yapmaya davet ediyoruz. İlimiz genelinde ne kadar spor kulübü varsa gidin kendinizi mutlaka spor kulübüne yazdırın. Hentbol olabilir, futbol olabilir, eskrim olabilir, yüzme olabilir. Spor yapmak faydalıdır. İnsanı zinde ve güçlü tutar. Güçlü bir fizik, güçlü bir beyin ancak yaptığınız spora bağlıdır. Sağlıklı kalabilmek için spor yapınız. Türkiye’nin güçlü kalabilmesi için, güçlü olabilmesi için, güçlü bir Türkiye için sizlere ihtiyacı var. Sizlerin güçlü bir birey olabilmeniz için, sağlıklı yaşam için mutlaka spor yapmanız gerekiyor. Atatürk’ün söylediği bu söze çok kıymet veririm; ‘Sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlaklısını severim.’ Yani hem ahlaklı hem edepli aynı zamanda da iyi bir sporcu olacaksınız."