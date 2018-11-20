Ilıca Sokak'ta söküm başladı

Bartın Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Orduyeri Mahallesi Ilıca Sokak'ta söküm çalışması başlatıldı.

Bartın Belediyesi tarafından üstyapısı yeninden düzenlenecek olan Orduyeri Mahallesi Ilıca Sokak'ta söküm çalışmaları başlatıldı.

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,“ Bartın Belediyesi olarak altyapı çalışmaları tamamlanan tüm noktaların üstyapısını sil baştan düzenliyoruz. Ekiplerimiz son olarak Orduyeri Mahallesi Ilıca Sokağı yeninden düzenlemek üzere söküm çalışmalarına başladılar. Kısa süre içinde tamamlayacağız çalışmanın ardından bu sokağımızı da antik parke taşlarla yeninden düzenleyerek vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.” dedi.