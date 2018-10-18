İnkumu güzergahı çöplerden arındırıldı

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne Bartın Orman İşletme Müdürlüğü çalışma alanı içerisinde yer alan İnkumu mevkiinde yürütülen temizlik ve önlem alma çalışmaları tamamladı.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı'nın talimatı ile Bartın'ın İnkumu tatil bölgesinde başlatılan temizlik ve önleyici tedbir çalışmaları sona erdi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Bölge Müdürü Beyazlı, “Bartın-İnkumu arasında yer alan karayolunun ara yollarına başta inşaat malzemeleri olmak üzere, her türlü artığın atılarak çevre kirliliği oluşturulduğu ve tutuşmasıyla ibreli ormanların bulunduğu bu alanda riskinin arttığı görülmüştü. Özellikle yaz aylarında vatandaşlarımızca sayfiye yeri olarak kullanılan İnkumu Plajı yolu ve güney sırt kısımlarında temizlik yapan ekiplerimiz Bartın Belediyesi ve Jandarma ile de görüşerek bu kirliliği önlemek için gerekli önlemleri aldı. Bartın çöp sahasına İnkumu tepesinden giden yol ile çöp sahasının girişinde sırta çıkan yol demir kapı ile kapatıldı. Valilik makam bilgilendirilerek anahtarları Bartın Belediyesi ve Jandarma yetkililerine verildi. Vatandaşlarımızı çevre konusunda daha duyarlı olmaya çağırıyoruz” dedi.