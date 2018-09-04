İnkumu plaj futbolu turnuvası sona erdi

Belediye Başkanlığı İnkumu Plaj Futbolu Turnuvası son buldu. Turnuvada 11 takım mücadele ederken, final karşılaşması sonrasında kupa ve madalyalar sahiplerini buldu. Turnuvada ilk kez Dünya Kupası esasları uygulandı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, turnuva süresince programı dahilinde maçları izledi. Final karşılaşmasının ardından, turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan takımın futbolcularına kupalarını ve madalyalarını takdim eden Başkan Akın, turnuvaya emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Akın, “ Bu sene 18.’sini gerçekleştirdiğimiz, play-of sistemli düzenlenen İnkumu Plaj Futbolu Turnuvasına katılan tüm takımların sporcularını kutluyor, görev alan hakemlerimize, ASKF Başkanı Turgut Altınçubuk, ASKF Başkan Yardımcısı İsmail Ekerbiçer, Futbol İl Temsilcisi aynı zamanda ASKF Genel Sekreteri Esat Günaydın’a ve Tertip Komitesine teşekkür ediyorum. Bartın Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.