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26 Haziran 2018 17:22

İnkumu’nda Beach Voley hazırlıkları

Bartın’da İnkumu Kum Zambağı Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek olan “Beach Voley Turnuvası” için saha, tribün ve aydınlatma çalışmalarına başlandı.

İnkumu’nda Beach Voley hazırlıkları

26 Haziran 2018 17:22


15 yıl aradan sonra Bartın Belediyesi organizasyonunda tekrar düzenlenen İnkumu Beach Volley Turnuvası bu yıl İnkumu Kum Zambağı Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek. Yoğun katılımın olması beklenen Beach Voley Turnuvası’nın gerçekleşeceği alanda saha, tribün ve aydınlatma çalışmalarına başlandı.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” 15 yıl aradan sonra belediyemiz organizasyonunda düzenlenen İnkumu Beach Volley Turnuvası halkımız tarafından büyük ilgi gördü. Turnuvayı bu sene İnkumu Kum Zambağı Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceğiz. Yoğun katılımın olacağı turnuvanın hazırlıklarına şimdiden başladık. Ekiplerimiz müsabakaların oynanacağı alanda saha, tribün ve aydınlatma çalışması gerçekleştiriyor. Kısa bir zamanda içinde bu çalışmalarımızı tamamlayacağız. Altyapı ve üstyapı çalışmalarımız gibi, kültürel, sosyal ve sportif alanlarda da halkımıza en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz “ dedi.




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