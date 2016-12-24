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24 Aralık 2016 14:27

Irmakta kaybolan avcıya 334 gündür ulaşılamadı

Irmakta kaybolan avcıya 334 gündür ulaşılamadı

24 Aralık 2016 14:27

Bartın’da 334 gün önce ırmakta kaybolan avcıyı arama çalışmaları sürüyor.
20 Ocak 2016 tarihinde Bartın’ın Yanaz köyünde kuzeniyle birlikte ırmak kenarında avlanan Remzi Akardere (32), avladığı ördeğin peşinden giderken girdiği ırmakta kaybolmuştu. Akardere, gün boyunca yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Zaman zaman ara verilen ve ailenin başvurusu üzerine bugün sabah saatlerinde yeniden başlatılan çalışmalarda Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Arama Kurtarma Taburu’nda (JÖAK) görevli 16 personel, bot ile su altı ve üstünde arama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler ırmaktaki sazlıkların dibi ve su altında oluşan çukurlarda arama çalışmalarını sürdürüyor.
Arama çalışmaları hakkında konuşan Remzi Akardere’nin abisi Sezgin Akdere, "Yeniden arama çalışmalar yapılması için başvuruda bulunduk. Bugün de aynı şekilde arama çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar bir şey çıkmadı aramaya devam ediyoruz. İnşallah buluruz kardeşimi. Amcamın oğluyla beraber ava gitmiş, ördeği vurmuş. Irmağın kıyısından koşarken ırmağa girdi mi, ayağı mı kaydı bilmiyoruz. Veya ayağı bastığı yer mi göçtü bilmiyoruz. Ocak’ın 20’sinden itibaren hiçbir haber alınamadı sadece bir eldivenleri bulundu. Olayın 3’üncü günü ablam tarafından eldivenleri bulundu. Arama yapılması için Valilik’e, Alay Komutanlığı’na başvuruda bulunduk. Allah razı olsun devletimizden. Bütün imkanlar sağlandı ve bizim yanımızda oldular" dedi.



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