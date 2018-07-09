Irmaktan denize ulaştırılmak istenen yunus balığı sırra kadem bastı

AFAD İl Müdürü ise balıktan haber alınıncaya kadar çalışmaların süreceğini ifade etti.

Bartın’ın Hendekyanı Caddesi Kanlıırmak bölgesine geçen günlerde giren ve ekiplerin çalışması ile denize ulaştırılan 3 metre boyundaki yunus balığı ertesi gün yeniden ırmağa geri dönmüştü. Bunun üzerine AFAD, itfaiye ve sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler son olarak dün gece görülen balığa bu sabah saatlerinde rastlayamadı. Adeta sırra kadem basan balıkla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan AFAD İl Müdürü Nurhan Doğruöz, "Bir uzman talep ettik. Dün akşam bir çalışma yaptık ve ırmak üzerinde botlarla balığa yön vermeye çalıştık. Bugün sabah yunusu göremedik. Irmak boyunca belediye ve bize ait botla dalgalandırma yapıldı. Ancak herhangi bir emareye rastlamadık. Ne olduğu konusunda bizde net bir bilgiye sahip değiliz ama aramalarımız gün boyu ırmak yüzeyinde devam edecek. Ölü veya diri yunustan bir haber alıncaya kadar bu çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.